Guerra | Medvedev | Vinceremo | poi un nuovo patto di Helsinki

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “La vittoria verrà ottenuta” dalla Russia in Ucraina, e “riprenderemo i nostri territori”. Lo scrive su Telegram l’ex presidente russo Dmitry, aggiungendo che Mosca “allontanerà le minacce al Paese il più possibile, anche se si tratta dei confini della Polonia”. Successivamente ci dovranno essere con l’Occidente “accordi fondamentai sui reali confini o undiche garantisca la sicurezza in Europa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... delle tecnologie dell'informazione e dei mass media, istituito nel 2008 da Dimitri. La ... ma poi è diventato chiaro il motivo per cui stavano limitando l'informazione: preparavano la. ......di validità decennale è stato sottoscritto per la prima volta nell'aprile 2010 tra Obama e... leggi anche Trattato Start,nucleare più vicina con la sospensione annunciata da Putin Zero ...

Ci dovranno essere con l'Occidente "accordi fondamentai sui reali confini o nuovo patto di Helsinki che garantisca la sicurezza in Europa".