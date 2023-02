Guerra, Kiev annuncia: Stiamo preparando una controffensiva (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministero della Difesa dell’Ucraina, in occasione nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa, fa sapere che Kiev sta “preparando una controffensiva”. “Colpiremo più duramente e da distanze maggiori, in aria, a terra, in mare e nel cyberspazio. Ci sarà la nostra controffensiva. Stiamo lavorando duramente per prepararci”, ha scritto il ministro Oleksy Reznikov su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministero della Difesa dell’Ucraina, in occasione nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa, fa sapere chesta “una”. “Colpiremo più duramente e da distanze maggiori, in aria, a terra, in mare e nel cyberspazio. Ci sarà la nostralavorando duramente per prepararci”, ha scritto il ministro Oleksy Reznikov su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

