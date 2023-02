Guerra in Ucraina, un anno di disinformazione: le conseguenze della propaganda russa in Italia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno fa, la Russia di Vladimir Putin negava di voler invadere l’Ucraina. Il timore per questa scelta bellicista del Cremlino circolava da quasi un anno, soprattutto negli ultimi mesi con l’invio delle truppe ai confini con l’Ucraina per quelle che si rivelarono delle finte esercitazioni. L’attacco è stato ampiamente preparato anche dal punto di vista mediatico, con false notizie e depistaggi che fungevano a creare disordine e sfiducia nell’Occidente. Un processo di disinformazione che trovava terreno fertile grazie a due anni di pandemia dove terrore e malumore hanno rafforzato un sentimento contro le istituzioni e la scienza. Non è difficile, infatti, riscontrare come gli scontenti, i No vax e i teorici del complotto si siano facilmente identificati nella ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unfa, la Russia di Vladimir Putin negava di voler invadere l’. Il timore per questa scelta bellicista del Cremlino circolava da quasi un, soprattutto negli ultimi mesi con l’invio delle truppe ai confini con l’per quelle che si rivelarono delle finte esercitazioni. L’attacco è stato ampiamente preparato anche dal punto di vista mediatico, con false notizie e depistaggi che fungevano a creare disordine e sfiducia nell’Occidente. Un processo diche trovava terreno fertile grazie a due anni di pandemia dove terrore e malumore hrafforzato un sentimento contro le istituzioni e la scienza. Non è difficile, infatti, riscontrare come gli scontenti, i No vax e i teorici del complotto si siano facilmente identificati nella ...

