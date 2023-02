Guerra in Ucraina, un anno di conflitto: tutte le fasi e possibili scenari (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Guerra in Ucraina va avanti da un anno esatto: era il 24 febbraio del 2022 quando la Russia invadeva il Donbass. Tra distruzione e ricostruzione il conflitto non si ferma. Le fasi del conflitto conflitto in Ucraina – Ph Credit Ansa.itDodici mesi fa, Putin lanciava ufficialmente la sua “operazione speciale” per “denazificare e demilitarizzare” l’Ucraina. Le truppe russe sono arrivate entrando da nord, est e sud. Si dice che il presidente russo avrebbe sperato in un conflitto lampo, ma le carte in tavola sono cambiate tra resistenza e contrattacchi. Attualmente Mosca occupa tra il 15% e il 20% dei territori ucraini, contro il 27% che era riuscita a controllare nei momenti di maggiore forza della sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lainva avanti da unesatto: era il 24 febbraio del 2022 quando la Russia invadeva il Donbass. Tra distruzione e ricostruzione ilnon si ferma. Ledelin– Ph Credit Ansa.itDodici mesi fa, Putin lanciava ufficialmente la sua “operazione speciale” per “denazificare e demilitarizzare” l’. Le truppe russe sono arrivate entrando da nord, est e sud. Si dice che il presidente russo avrebbe sperato in unlampo, ma le carte in tavola sono cambiate tra resistenza e contrattacchi. Attualmente Mosca occupa tra il 15% e il 20% dei territori ucraini, contro il 27% che era riuscita a controllare nei momenti di maggiore forza della sua ...

