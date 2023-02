Guerra in Ucraina, primo anniversario dell’invasione della Russia. Per Zelensky il 2023 sarà l’anno della vittoria (Di venerdì 24 febbraio 2023) Guerra in Ucraina, è ormai un anno dal giorno in cui Vladimir Putin annunciava l’inizio dell’invasione dell’esercito russo. Nel giorno del terribile anniversario si fa la conta dei morti e dei feriti da una parte e dall’altra tra civili e militari. Guerra in Ucraina, primo anniversario dell’invasione della Russia Il 24 febbraio 2022 Vladimir Putin annunciava l’invasione dell’esercito russo nei confini dell’Ucraina. In un anno si è assistito a tante tragedie ed orrori che solo la Guerra può provocare. I giornalisti dell’edizione in lingua russa della Bbc e di MediaZona hanno identificato 15.136 soldati russi morti nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023)in, è ormai un anno dal giorno in cui Vladimir Putin annunciava l’iniziodell’esercito russo. Nel giorno del terribilesi fa la conta dei morti e dei feriti da una parte e dall’altra tra civili e militari.inIl 24 febbraio 2022 Vladimir Putin annunciava l’invasione dell’esercito russo nei confini dell’. In un anno si è assistito a tante tragedie ed orrori che solo lapuò provocare. I giornalisti dell’edizione in lingua russaBbc e di MediaZona hanno identificato 15.136 soldati russi morti nel ...

