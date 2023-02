Guerra in Ucraina: l’Onu approva la risoluzione per una pace “giusta e duratura” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Washington – L’Assemblea generale delle Nazioni ha adottato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti la risoluzione con cui sottolinea “la necessità di raggiungere al più presto possibile una pace giusta, duratura e complessiva” alla Guerra in Ucraina e chiede alla Russia “il ritiro immediato, completo e incondizionato di tutte le forze russe”. Quella adottata alla vigilia del primo anniversario della Guerra in Ucraina, è la sesta risoluzione approvata dall’Assemblea generale in 11 mesi dopo quelle del 2 e del 24 marzo, del 7 aprile, del 12 ottobre e del 14 novembre. Le risoluzioni dell’Assemblea generale non sono legalmente vincolanti, ma hanno un peso politico importante. Per domani è prevista una riunione del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023) Washington – L’Assemblea generale delle Nazioni ha adottato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti lacon cui sottolinea “la necessità di raggiungere al più presto possibile unae complessiva” allaine chiede alla Russia “il ritiro immediato, completo e incondizionato di tutte le forze russe”. Quella adottata alla vigilia del primo anniversario dellain, è la sestata dall’Assemblea generale in 11 mesi dopo quelle del 2 e del 24 marzo, del 7 aprile, del 12 ottobre e del 14 novembre. Le risoluzioni dell’Assemblea generale non sono legalmente vincolanti, ma hanno un peso politico importante. Per domani è prevista una riunione del ...

