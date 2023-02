Guerra in Ucraina, la Cina vuole il cessate le armi: i 12 punti di Pechino per la pace (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dialogo e cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, no all’uso di armi nucleari e agli attacchi alle centrali atomiche a uso civile: sono questi i punti principali della preannunciata 'Posizione della Cina... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dialogo eil fuoco tra Russia e, no all’uso dinucleari e agli attacchi alle centrali atomiche a uso civile: sono questi iprincipali della preannunciata 'Posizione della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - davcarretta : Eh niente. Anche stavolta l’Assemblea Generale dell’Onu vota contro la guerra di aggressione della Russia contro l’… - lauraboldrini : Un anno di guerra in #Ucraina, 12 mesi di morte e distruzione causati da #Putin. Solidarietà al popolo ucraino che… - BenecomuneNet : RT @RomaSette: Anniversario della guerra in Ucraina. La preghiera della Chiesa di Roma, oggi alle 18 a San Giovanni in Laterano. ? “E la pa… -