Guerra in Ucraina, la Cina elabora un piano di pace in 12 punti. Cosa prevede (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno di distanza dall'inizio della Guerra in Ucraina la diplomazia sembra essersi fermata. Dopo i tavoli della prima ora tra Ucraina e Russia, poi falliti, e il tentativo della Turchia di portare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno di distanza dall'inizio dellainla diplomazia sembra essersi fermata. Dopo i tavoli della prima ora trae Russia, poi falliti, e il tentativo della Turchia di portare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - davcarretta : Eh niente. Anche stavolta l’Assemblea Generale dell’Onu vota contro la guerra di aggressione della Russia contro l’… - g_natalizia : ????????Finalmente fuori numero speciale sulla guerra in Ucraina di 'Matrioska' @Geopoliticainfo ??con interviste ad A… - maccagno_mattia : @marattin Marattin sapeva in anticipo che ci sarebbe stata la guerra in Ucraina. Per quello ha avallato da relatore… -