Guerra in Ucraina: il bluff atomico di Vladimir Putin (Di venerdì 24 febbraio 2023) Kiev – “A Putin è rimasto solo uno strumento: la minaccia. Ed è ciò che sta attuando con la bomba atomica” (leggi qui). Netta e perentoria Nona Mikhelidze, analista geopolitica esperta di Russia e Caucaso. Interpellata da ilfaroonline.it, fa il punto sul conflitto scoppiato alle porte dell’Europa un anno fa. Dal 24 febbraio 2022 si è dibattuto molto, con il timore costante di un allargamento del conflitto al resto del continente. L’Europa non era più abituata, per fortuna, alla conoscenza della Guerra ai propri confini. Ormai un anno fa, però, quella pace è terminata. “La situazione sul campo – ci ha spiegato al telefono – vede un’offensiva russa cominciata in un modo strisciante nella regione di Donetsk e Lugansk. I media ne hanno parlato come un’offensiva importante, ma in realtà non ha ancora dimostrato grandi risultati. La Russia, infatti, non ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023) Kiev – “Aè rimasto solo uno strumento: la minaccia. Ed è ciò che sta attuando con la bomba atomica” (leggi qui). Netta e perentoria Nona Mikhelidze, analista geopolitica esperta di Russia e Caucaso. Interpellata da ilfaroonline.it, fa il punto sul conflitto scoppiato alle porte dell’Europa un anno fa. Dal 24 febbraio 2022 si è dibattuto molto, con il timore costante di un allargamento del conflitto al resto del continente. L’Europa non era più abituata, per fortuna, alla conoscenza dellaai propri confini. Ormai un anno fa, però, quella pace è terminata. “La situazione sul campo – ci ha spiegato al telefono – vede un’offensiva russa cominciata in un modo strisciante nella regione di Donetsk e Lugansk. I media ne hanno parlato come un’offensiva importante, ma in realtà non ha ancora dimostrato grandi risultati. La Russia, infatti, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - davcarretta : Eh niente. Anche stavolta l’Assemblea Generale dell’Onu vota contro la guerra di aggressione della Russia contro l’… - apathy_to : RT @tartaro7: L'abitudine più antica del mondo. Esattamente un anno fa, la Russia invadeva l'Ucraina. #Ucraina #nazionalismo #Russia #ucrai… - Secondowelfare : ??’?????????????????????? ?????? ???????????????? ??????????????, ???? ???????? ???????? Come sta funzionando il sistema nato a ridosso della guerra?… -