Guerra in Ucraina, i capi di Stato maggiore Usa e Italia: “Nessuno può vincerla”. I vertici militari sono più pragmatici dei leader politici (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per rintracciare pragmatismo e prudenza tra le autorità, a un anno dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, bisogna ascoltare le alte sfere militari. Può sembra un paradosso, ma dal capo di Stato maggiore Usa Mark Milley al capo di Stato maggiore della Difesa Italiana, Giuseppe Cavo Dragone, le voci più realiste sono quelle di chi guida le forze armate. “Nessuno può vincere la Guerra”, hanno detto entrambi. E non una volta sola. L’ultimo a ribadirlo in ordine di tempo è Stato Cavo Dragone: “sono sempre dell’idea che una soluzione militare non si possa trovare. Né gli uni, i russi, riusciranno mai a disarcionare la leadership Ucraina, né gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per rintracciare pragmatismo e prudenza tra le autorità, a un anno dopo l’inizio dell’invasione russa in, bisogna ascoltare le alte sfere. Può sembra un paradosso, ma dal capo diUsa Mark Milley al capo didella Difesana, Giuseppe Cavo Dragone, le voci più realistequelle di chi guida le forze armate. “può vincere la”, hanno detto entrambi. E non una volta sola. L’ultimo a ribadirlo in ordine di tempo èCavo Dragone: “sempre dell’idea che una soluzione militare non si possa trovare. Né gli uni, i russi, riusciranno mai a disarcionare laship, né gli ...

