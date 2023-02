Guerra: “Cina pronta a fornire droni ai russi”. La pace si allontana? (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cina ha rilasciato il suo atteso documento per una soluzione politica alla crisi ucraina, sottolineando che il dialogo “è l’unico modo per risolvere” la questione: le parti “dovrebbero promuovere gradualmente l’allentamento della situazione e raggiungere infine un cessate il fuoco globale”. Pechino, si legge nel documento di 12 pagine diffuso dal ministero degli Esteri, si oppone “a qualsiasi sanzione unilaterale non autorizzata dalle Nazioni Unite” e “allo sviluppo e all’uso di armi biologiche e chimiche da parte di qualsiasi Paese e in qualsiasi circostanza”. droni cinesi ai russi? Tuttavia, se da Kiev considerano “un buon segnale il fatto che la Cina voglia essere coinvolta negli sforzi globali per mettere fine al conflitto ucraino”, i dubbi sui cinesi restano. E vengono anzi alimentati da alcuni articoli di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laha rilasciato il suo atteso documento per una soluzione politica alla crisi ucraina, sottolineando che il dialogo “è l’unico modo per risolvere” la questione: le parti “dovrebbero promuovere gradualmente l’allentamento della situazione e raggiungere infine un cessate il fuoco globale”. Pechino, si legge nel documento di 12 pagine diffuso dal ministero degli Esteri, si oppone “a qualsiasi sanzione unilaterale non autorizzata dalle Nazioni Unite” e “allo sviluppo e all’uso di armi biologiche e chimiche da parte di qualsiasi Paese e in qualsiasi circostanza”.cinesi ai? Tuttavia, se da Kiev considerano “un buon segnale il fatto che lavoglia essere coinvolta negli sforzi globali per mettere fine al conflitto ucraino”, i dubbi sui cinesi restano. E vengono anzi alimentati da alcuni articoli di ...

