Guerra | Boris Johnson si candida a guidare la Nato

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ex primo ministro della Gran Bretagnasialla carica di prossimo segretario generale della. “Sì, ottima idea. Voglio dire, cari amici, che devo annunciare a tutti che esiste questo piano. Questa volta penso che sarò fortu”, ha dettoin un’intervista ad un programma tv ucraino, come riportano i media di Kiev. L’ex primo ministro ritiene che non sia necessario che il prossimo segretario generale sia un cittadino dell’Unione europea. “Mi considero un ottimoto. Vale la pena dire che abbiamo unapiù forte che mai, intraprendente, vivace”, ha sottolineato l’ex primo ministro inglese. L’annuncio di BoJo Rispondendo alla domanda di un giornalista sulla sua percezione della leadership della ...

'Mi candido alla guida della Nato '. Il messaggio a Vladimir Putin arriva da Boris Johnson , ex primo ministro britannico e considerato in Europa un 'falco' pro - Ucraina . Nei primi mesi del conflitto, infatti, prima di venire sfiduciato in ...

L'ex primo ministro della Gran Bretagna Boris Johnson si candida alla carica di prossimo segretario generale della Nato. "Sì, ottima idea. Voglio dire, cari amici, che devo annunciare a tutti che ...