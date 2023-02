Guendalina Tavassi, la sua versione sulla rissa al saggio di danza: “Mi sono messa in mezzo per dividere due mamme che si stavano picchiando” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Hanno scritto cose allucinanti e false. Mi hanno accusato di una cosa in cui non c’entravo nulla. Ho cercato di mettere pace, mi sono messa in mezzo per cercare di dividere due mamme che si stavano picchiando. Hanno fatto il nome mio per fare notizia”. Guendalina Tavassi replica alle accuse secondo cui sarebbe stata lei a far partire la rissa tra mamme al saggio di danza tenutosi domenica al Cadillac Village di Guidonia. In collegamento con Pomeriggio Cinque, la ex gieffina spiega: “Aspettavo di vedere il saggio di mia figlia. L’evento era organizzato malissimo, nonostante avessimo pagato il biglietto in tanti genitori siamo rimasti in piedi Poi ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Hanno scritto cose allucinanti e false. Mi hanno accusato di una cosa in cui non c’entravo nulla. Ho cercato di mettere pace, miinper cercare didueche si. Hanno fatto il nome mio per fare notizia”.replica alle accuse secondo cui sarebbe stata lei a far partire latraalditenutosi domenica al Cadillac Village di Guidonia. In collegamento con Pomeriggio Cinque, la ex gieffina spiega: “Aspettavo di vedere ildi mia figlia. L’evento era organizzato malissimo, nonostante avessimo pagato il biglietto in tanti genitori siamo rimasti in piedi Poi ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlogLives : Guendalina Tavassi, la sua versione sulla rissa al saggio di danza: “Mi sono messa in mezzo per dividere due mamme… - 361_magazine : #GuendalinaTavassi attacca: “Ma è il #GFVip o #Marefuori?” - FiliguraMatteo : Cioè una Lamborghini che ha bisogno di un Tavassi per farsi pubblicità!???? Ma il mondo qui va al contrario. Cara… - Andreafiore58 : RT @Luciauri31: Ma la signora Emanuela,Guendalina e Clizia che fine hanno fatto? OPS forse la figura di ?? è troppo grande per dare anche so… - GageatuIsabel : RT @BimbodiAttilio: Guendalina Tavassi: ma è il GF o l'IPM di Mare fuori?? Guendalina, non provare a paragonare l'IPM di mare fuori a ques… -