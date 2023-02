Guanciale: “Nella seconda stagione si apriranno falle nella corazza del commissario Ricciardi” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutinella prima stagione “abbiamo visto diverse crepe aprirsi in quella corazza che il commissario Ricciardi indossa per proteggere gli altri da se stesso. Stavolta quelle crepe diventano falle nel desiderio di meritarsi un po’ di felicità”. Parola di Lino Guanciale che torna nel ruolo del commissario, capace, nella Napoli degli anni ’30, di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento, creato da Maurizio De Giovanni. A 2 anni dal debutto, che ha subito conquistato il pubblico Il commissario Ricciardi, torna con una seconda stagione in quattro episodi, dal 6 marzo in prima serata su Rai 1. Alla regia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiprima“abbiamo visto diverse crepe aprirsi in quellache ilindossa per proteggere gli altri da se stesso. Stavolta quelle crepe diventanonel desiderio di meritarsi un po’ di felicità”. Parola di Linoche torna nel ruolo del, capace,Napoli degli anni ’30, di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento, creato da Maurizio De Giovanni. A 2 anni dal debutto, che ha subito conquistato il pubblico Il, torna con unain quattro episodi, dal 6 marzo in prima serata su Rai 1. Alla regia ...

