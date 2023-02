(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il, un po’ a sorpresa, è penultimo in classifica e rischia davvero di retrocedere dopo ben 23 anni di permanenza nella massima serie del calcio olandese. La settimana scorsa ha fallito un’occasione importante pareggiando in casa contro l’Emmen ma qui ne ha un’altra che sembra anche più favorevole. L’infatti ha fatto un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Groningen-Excelsior Rotterdam (sabato 25 febbraio 2023 ore 16:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infobetting : Groningen-Excelsior Rotterdam (sabato 25 febbraio 2023 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici… -

- VfL Bochum 18:30 Schalke 04 - Stoccarda CALCIO - LIGUE 1 17:00 Angers - Lione 21:00 Montpellier - Lens CALCIO - EREDIVISIE 16:30 FC18:45 sc Heerenveen - RKC Waalwijk 20:00 AZ ......30 Guiana Francese - Martinica 22:00 MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE Togo D - Ghana D Rinviata OLANDA EREDIVISIE16:30 Heerenveen - Waalwijk 18:45 Alkmaar - Cambuur 20:00 ...

Groningen-Excelsior Rotterdam (sabato 25 febbraio 2023 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Notizie Groningen v Excelsior, Eredivisie, 25/02/23 Goal.com

Pronostici Olanda Eredivisie 2022-2023 Giornata 23: Feyenoord e Ajax in trasferta, la Lazio osserva l’AZ B-Lab Live!

Eredivisie, termina la 20esima giornata: Feyenoord guida la classifica Sportitalia

Si infiamma la corsa al titolo in Olanda: il Feyenoord chiama, l'Ajax risponde col 3-1 al Waalwijk TUTTO mercato WEB

Kort na de jaarwisseling wist Excelsior in eigen huis met 1-0 te winnen van FC Groningen. Het is bijna 40 jaar geleden dat de Kralingers beide duels met de Groningers wonnen in één eredivisieseizoen.Zaterdagavond komt de eerste titelkandidaat van deze speelronde in de Eredivisie in actie. AZ ontvangt dan hekkensluiter SC Cambuur. Zondag komen koploper Feyenoord (Fortuna Sittard-uit), Ajax (Vitess ...