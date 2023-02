Graziani | Spalletti ha influito tanto nella stagione del Napoli e su Giuntoli' '

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Francesco "Ciccio",ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live' rilasciando le seguenti dichiarazioni: "hatantissimodel. La scorsa è finita male, si è perso lo scudetto nelle ultime giornate e la delusione ha portato sconforto. -afferma- Non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Luciano. Ricordo il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, i tifosi erano delusi, poi è cambiato tutto. Lobotka è diventato il miglior metodista del mondo, è un faro per i compagni. Anche Mario Rui è migliorato: la concorrenza con Olivera lo ha stimolato. -prosegueha fatto un capolavoro con Kvaratskhelia, ma il punto di riferimento è ...

Francesco "Ciccio", ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live' rilasciando le seguenti dichiarazioni: ConcludeHanno numeri incredibili ed è grazie a questo che Lucianosogna di arrivare in fondo ... I gemelli del gol , ricordando i granatae Pulici , oggi sono loro. Hanno fatto insieme 28 gol,...

Cicco Graziani, allenatore ed ex attaccante campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha ...Ne ha parlato Francesco Graziani, ex campione del mondo ... "Invece di mettere in luce la grande stagione di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi, si parla sempre dei guai giudiziari della Juventus.