Grande Fratello Vip | eliminato Antonino | in sette vanno al televoto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Qualcosa di molto strano è successo nel VAN... ma l'occhio di Grande Fratello vede tutto... e le sue orecchie sono… - GrandeFratello : Alfonso legge ai ragazzi il provvedimento preso da Grande Fratello alla luce dei fatti della scorsa notte. #GFVIP - CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - _jenniferpt2_ : RT @BiasiErika: Gli autori convinti di aver rovinato gli equilibri della casa mentre gli spartani se ne fregano e alle cinque del mattino p… - Martina19399 : RT @alwaysgiugina: Ma adesso,con tutto il bene. Se il grande fratello avesse avuto immagini compromettenti,non le avrebbe mostrate? Non avr… -

... le emozioni della trentaquattresima puntata di 'Vip' Leggi Anche 'Vip 7', le puntate in pillole Una serata speciale per 'Vip', con una puntata che ...Alfonso Signorini ha dato inizio a questa 36esima puntata delVip 7 con una busta nera . Il padrone di casa ha annunciato che verrà preso un provvedimento per via di un fattaccio che ha visto protagonisti gli Spartani. Alcuni componenti del ...

Provvedimento per Tavassi, Micol, Edoardo e Murgia: Microfoni staccati e informazioni dall'esterno Fanpage.it

GF Vip dopo puntata Edoardo confessa del van: ira Daniele Contra-Ataque

Grande Fratello Vip, la busta nera: un nuovo provvedimento disciplinare per i vipponi | Video Mediaset SuperGuidaTV

GF Vip, Antonino ha violato il regolamento: il racconto di Antonella (video) Today.it

Manca un solo mese alla fine di questa interminabile settima edizione di Grande Fratello VIP. Eppure, nonostante manchino così pochi passi al traguardo, Alfonso Signorini e gli autori del reality ...Fratello Vip 7, trentaseiesima puntata: commenti a caldo Alle 21.40, su Canale 5, la trentaseiesima puntata della settima edizione del Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con ...