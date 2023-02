Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro rimproverato dagli autori, ecco perché (Di venerdì 24 febbraio 2023) Daniele Dal Moro parla di Uomini e Donne e Temptation Island provocando la reazione della produzione del Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 febbraio 2023)Dalparla di Uomini e Donne e Temptation Island provocando la reazione della produzione del Gf Vip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Qualcosa di molto strano è successo nel VAN... ma l'occhio di Grande Fratello vede tutto... e le sue orecchie sono… - GrandeFratello : Alfonso legge ai ragazzi il provvedimento preso da Grande Fratello alla luce dei fatti della scorsa notte. #GFVIP - CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - RattaDiFranci : RT @maledetta_luna: non vedo l’ora che questo grande fratello finisca e penso che non lo guarderò più. sono stufa di vedere cattiveria nei… - mari20982220 : RT @maledetta_luna: non vedo l’ora che questo grande fratello finisca e penso che non lo guarderò più. sono stufa di vedere cattiveria nei… -