Grande Fratello Vip | alcuni VIP si espongono sulla finale | ecco cosa è emerso

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023)Vip,VIP rivelano con quali concorrenti vorrebbero arrivare inVip, la settima edizione è iniziata lo scorso 19 settembre e intanto tra colpi di scena, squalifiche e provvedimenti prosegue per numerosi coinquilini. Il noto reality show infatti tra pochi mesi volge al termine e intanto tutti iniziano a pensare con chi vorrebbero spegnere le luci della Casa di Cinecittà. LadelVip è prevista per aprile in prima serata su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini per questa settima edizione in ogni puntata è affiancato da due eccezionali opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, e la new entry ...