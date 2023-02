Grande Fratello Vip 7: Edoardo Tavassi sull'omosessualità Daniele del Moro: "Ho dei modi grezzi" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Edoardo Tavassi ha voluto chiarire con Daniele del Moro il senso di alcune battute fatte ascoltare da Alfonso Signorini durante il Grande Fratello Vip 7 Ieri sera, nel dopo puntata, Edoardo Tavassi ha subito voluto parlare con Daniele del Moro su alcune battute fatte ascoltare da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 7. Alcuni concorrenti, chiusi nel Van, credendo di aver spento i microfoni, avevano detto delle frasi inopportune sull'ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la puntata Edoardo ha raggiunto Daniele in cucina, spiegandogli che il tono era scherzoso, aggiungendo che è stata la serata più divertente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023)ha voluto chiarire condelil senso di alcune battute fatte ascoltare da Alfonso Signorini durante ilVip 7 Ieri sera, nel dopo puntata,ha subito voluto parlare condelsu alcune battute fatte ascoltare da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta delVip 7. Alcuni concorrenti, chiusi nel Van, credendo di aver spento i microfoni, avevano detto delle frasi inopportune'ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la puntataha raggiuntoin cucina, spiegandogli che il tono era scherzoso, aggiungendo che è stata la serata più divertente ...

