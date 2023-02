Graduatoria interna di istituto, specializzazione sostegno è un titolo importante ma non dà punteggio come “altro titolo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Graduatoria interna di istituto anno scolastico 2023/24: nelle prossime settimane le segreterie scolastiche saranno chiamate a redigerle per individuare l'eventuale docente sovrannumerario in relazione alle nuove iscrizioni e alle classi che saranno autorizzate. Un calcolo complesso, da cui dipenderà l'organico per il prossimo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023)dianno scolastico 2023/24: nelle prossime settimane le segreterie scolastiche saranno chiamate a redigerle per individuare l'eventuale docente sovrannumerario in relazione alle nuove iscrizioni e alle classi che saranno autorizzate. Un calcolo complesso, da cui dipenderà l'organico per il prossimo anno scolastico. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, specializzazione sostegno è un titolo importante ma non dà punteggio come “altro t… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, docenti perdenti posto sostegno: come si individuano - GazzettaDellaSc : Graduatoria interna di istituto docenti 2023, quali corsi e concorsi fanno aumentare il punteggio… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto docenti 2023, quali corsi e concorsi fanno aumentare il punteggio - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto docenti 2023, è possibile valutare più di un concorso ordinario? -