GP Australia, zona DRS: in arrivo il quarto slot a Melbourne (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dal continente oceanico ripartono all'assalto di un vecchio progetto che, fin qui, non ha visto ancora la luce del sole. Il GP di Australia vorrebbe inserire una quarta zona DRS all'interno dell'autodromo dell'Albert Park di Melbourne. Obiettivo? Rendere ancora più spettacolare e "aggressiva" la corsa che si svolge nella terra dei canguri e che, da calendario, sarà la terza tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 dopo gli appuntamenti arabi del Bahrain e dell'Arabia Saudita. GP Australia, zona DRS: parla il responsabile del circuito oceanico di F1 "Abbiamo avuto un riscontro positivo da parte della FIA e della F1 sull'implementazione di una quarta zona-DRS – ha commentato il responsabile del Gran Premio d'Australia Andrew Westacott alla testata locale Herald Sun ...

