Governo: Mattarella, 'meno decreti legge e più leggi in tempi certi, partiti si impegnino' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Nel corso dell'esame parlamentare dei decreti-legge emerge assai di frequente la tendenza a soddisfare esigenze normative eterogenee rispetto al contenuto originario dei singoli provvedimenti. Ho apprezzato l'iniziativa che il presidente del Consiglio dei ministri ha di recente assunto, in dialogo con i presidenti delle Camere, sottolineando l'abuso della decretazione d'urgenza e la circostanza che i decreti-legge siano da tempo divenuti lo strumento di gran lunga prevalente attraverso il quale i Governi esercitano l'iniziativa legislativa. Come ha osservato il presidente del Consiglio, un'inversione di tendenza potrà aversi con il recupero di un'adeguata capacità di programmazione legislativa da parte del Governo e di una corrispondente attitudine del Parlamento a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Nel corso dell'esame parlamentare deiemerge assai di frequente la tendenza a soddisfare esigenze normative eterogenee rispetto al contenuto originario dei singoli provvedimenti. Ho apprezzato l'iniziativa che il presidente del Consiglio dei ministri ha di recente assunto, in dialogo con i presidenti delle Camere, sottolineando l'abuso della decretazione d'urgenza e la circostanza che isiano da tempo divenuti lo strumento di gran lunga prevalente attraverso il quale i Governi esercitano l'iniziativa legislativa. Come ha osservato il presidente del Consiglio, un'inversione di tendenza potrà aversi con il recupero di un'adeguata capacità di programmazione legislativa da parte dele di una corrispondente attitudine del Parlamento a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Il governo non ha parlato del pestaggio di Firenze. Il ministro se l’è presa con la preside che lo condannava. Le a… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Amato e Mattarella stringono il governo nella tenaglia green ??? La Cina blinda Putin ma parla a… - ultimora_pol : ?? Milleproroghe, Sergio #Mattarella: 'Firmo il dl per non far decadere tutte le norme. Ma servono iniziative Gover… - umazdo1 : RT @LICIO15: Amato e Mattarella stringono il governo nella tenaglia green L’ex premier detta la linea: «La politica deve tingersi di verde»… - robypava : Mattarella oggi ha preso un nodoso bastone e ha tirato qualche colpo ben assestato sul governo. Senza nemmeno scomp… -