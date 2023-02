Gorizia, braccianti stranieri segregati e sfruttati: tre arresti per caporalato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tre dormitori, almeno trenta lavoratori, di cui due minorenni, tenuti in condizioni di semi-segregazione. Succede a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, dove tre persone sono state arrestate con l’accusa di caporalato, ossia i reati di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera, con le aggravanti della minaccia, del numero dei lavoratori e della minore età di alcuni di loro. Inizialmente era stata fermata anche una quarta persona, di origine moldava, successivamente scarcerata e sottoposta all’obbligo di dimora. Le indagini sono partite a seguito di una chiamata anonima in cui un cittadino romeno ha raccontato che un suo connazionale era scappato da Gorizia proprio perché era stato sfruttato, per mesi e mesi, assieme ad altre persone come bracciante agricolo. E a gestire il tutto sarebbe stato un gruppo di caporali, ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tre dormitori, almeno trenta lavoratori, di cui due minorenni, tenuti in condizioni di semi-segregazione. Succede a, in Friuli Venezia Giulia, dove tre persone sono state arrestate con l’accusa di, ossia i reati di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera, con le aggravanti della minaccia, del numero dei lavoratori e della minore età di alcuni di loro. Inizialmente era stata fermata anche una quarta persona, di origine moldava, successivamente scarcerata e sottoposta all’obbligo di dimora. Le indagini sono partite a seguito di una chiamata anonima in cui un cittadino romeno ha raccontato che un suo connazionale era scappato daproprio perché era stato sfruttato, per mesi e mesi, assieme ad altre persone come bracciante agricolo. E a gestire il tutto sarebbe stato un gruppo di caporali, ...

