Golf | PGA Tour | Joseph Bramlett e Billy Horschel guidano l’Honda Classic dopo le prime 18 buche

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023)uno straordinario Genesis Invitational che ha visto Jon Rahm tornare al numero 1 del ranking mondiale, il PGAsi sposta in Florida, precisamente a Palm Beach Gardens, per l’annuale appuntamento con. Sul Champions Course del PGA National Resort sono gli statunitensia prendere la leadership della classifica al termine del primo round. Perquesto è una sorta di torneo di casa, essendo originario di Grant-Valkaria, a circa un’ora di distanza dalla sede del torneo. Entrambi i leader hanno raggiunto il punteggio di -5. Percarta pulita senza bogey e con cinque birdie, mentreha rimediato ad un bogey alla 15 con sei birdie. ...