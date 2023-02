Golf | Hero Indian Open 2023 | domina il tedesco Paul | Migliozzi non supera il taglio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Iltore assoluto dell’è Yannik, che dopo il secondo giro ha addirittura cinque colpi di vantaggio sugli inseguitori. Nel torneo del DP World Tour di scena a Nuova Delhi, ilè al comando della gara con un totale di 134 (-10), mentre al secondo posto troviamo Marcel Siem, Mikko Korhonen, Angad Cheema e Gudmundur Kristjansson con 139 (-5). Più indietro gli azzurri, lontani dalle posizioni di vertice: Edoardo Molinari è 46° con 147 (+3) e Francesco Laporta 56° con 148 (+4). Out alinvece Guido, 104° con 157 (+13). Il grande favorito per la vittoria in India è dunque, a caccia del secondo successo dopo l’affermazione a Maiorca lo scorso anno. SportFace.

L'Indian Open andrà in onda in diretta sui canali Sky e in streaming su Now. Prima e seconda giornata, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 su Sky Sport e su Now. Su Sky Sport appuntamento con un altro evento del DP World Tour, l'Indian Open, torneo che torna dopo tre anni di assenza, in programma da domani, giovedì 23, a domenica 26 febbraio.

C'è un uomo in fuga al giro di boa dell'Hero Indian Open 2023. Dopo due round sul percorso del DLF Golf Club il tedesco Yannik Paul ha aperto un gap di 5 colpi di vantaggio su tutti gli inseguitori. Gurugram, Feb 24 (PTI) Angad Cheema produced a one-under 71 to lead the Indian pack but it was Germany's Yannik Paul who continued to dominate the proceedings with a 69 to extend his lead to five...