Golf | DP Wolrd Tour | Yannik Paul in fuga all’Indian Open Molinari e Laporta superano il taglio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) C’è un uomo inal giro di boa dell’Hero Indian2023. Dopo due round sul percorso del DLFClub il tedescoha aperto un gap di 5 colpi di vantaggio su tutti gli inseguitori. Dopo aver fatto registrare il miglior punteggio già nel primo giro,ha infilato un round in 69, portando il suo score a -10. Mentre tutti gli altri facevano grande fatica a trovare anche un singolo birdie, il tedesco ne ha centrati quattro, a fronte di un unico bogey. Non sono riusciti ad essere ugualmente performanti i giocatori che nel primo round erano rimasti vicini al suo punteggio. I primi inseguitori sono ora diventati un quartetto con lo score di -5, formato dal finlandese Mikko Korhonen, l’islandese Gudmundur Kristjansson, l’indiano Angad Cheema, ed un altro tedesco come ...

I golfisti del DP World Tour continuano la campagna asiatica immergendosi nell'Hero Indian Open (montepremi 2 milioni di dollari). L'evento nato nel 1964 ed organizzato in collaborazione tra Tour Euro ...