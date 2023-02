Gli ultimi giorni di Costanzo, il ricovero e le domande all’amico avvocato: lavorava a un progetto per i giovani (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ha lavorato fino all’ultimo Maurizio Costanzo, impegnato a preparare la puntata successiva del suo storico talk, le partecipazioni nelle trasmissioni radio e le varie rubriche che curava su diversi quotidiani. E non aveva smesso di fare progetti per il futuro, come ricorda Dagospia: nei suoi piani a 84 anni non smetteva di avere l’energia per immaginare la sceneggiatura di un film, oltre che dedicarsi a un progetto dedicato ai giovani che volevano avvicinarsi al mondo della Tv. Costanzo infatti avrebbe avuto la speranza di organizzare una scuola di televisione per autori e tecnici. Finché però è arrivato il ricovero alla clinica Paideia a Roma, circa 12 giorni fa. Lì si è operato al colon per alcuni polipi, con intervento andato bene. Ma il decorso post-intervento ha fatto emergere i ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ha lavorato fino all’ultimo Maurizio, impegnato a preparare la puntata successiva del suo storico talk, le partecipazioni nelle trasmissioni radio e le varie rubriche che curava su diversi quotidiani. E non aveva smesso di fare progetti per il futuro, come ricorda Dagospia: nei suoi piani a 84 anni non smetteva di avere l’energia per immaginare la sceneggiatura di un film, oltre che dedicarsi a undedicato aiche volevano avvicinarsi al mondo della Tv.infatti avrebbe avuto la speranza di organizzare una scuola di televisione per autori e tecnici. Finché però è arrivato ilalla clinica Paideia a Roma, circa 12fa. Lì si è operato al colon per alcuni polipi, con intervento andato bene. Ma il decorso post-intervento ha fatto emergere i ...

