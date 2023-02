“Gli ufo hanno neutralizzato in cielo testate nucleari statunitensi”: la testimonianza dei militari Usa e la mail sul “disco volante arancione” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli Ufo hanno neutralizzato in cielo testate nucleari statunitensi. Questo quello che si evince dalle testimonianza di due veterani dell’aeronautica Usa che nel mese scorso hanno testimoniato i loro ricordi risalenti ai primi anni Sessanta all’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Un’e-mail pubblicata dal Dailymail mostra che lo staff dell’AARO ha contattato l’ex ufficiale di lancio di missili balistici intercontinentali dell’aeronautica statunitense, Robert Salas, per raccogliere informazioni sul suo agghiacciante incontro con un disco volante arancione che ha inspiegabilmente spento dieci testate nucleari sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli Ufoin. Questo quello che si evince dalledi due veterani dell’aeronautica Usa che nel mese scorsotestimoniato i loro ricordi risalenti ai primi anni Sessanta all’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Un’e-pubblicata dal Dailymostra che lo staff dell’AARO ha contattato l’ex ufficiale di lancio di missili balistici intercontinentali dell’aeronautica statunitense, Robert Salas, per raccogliere informazioni sul suo agghiacciante incontro con unche ha inspiegabilmente spento diecisul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tiziana99531862 : RT @angelo_falanga: Ci salveranno gli extraterrestri??????? Un Ufo ha disattivato 10 testate nucleari in una base militare: l'avvistamento e l… - JmsFortuna : RT @angelo_falanga: Ci salveranno gli extraterrestri??????? Un Ufo ha disattivato 10 testate nucleari in una base militare: l'avvistamento e l… - PrimaiLavorator : @SecolodItalia1 Ah, ma allora gli ufo eravate voi. - rusembitalia : @concettazeppet1 Certo, l'Ucraina la stanno bombardando gli americani con l'assistenza logistica degli Ufo - MamadiRocco2 : RT @angelo_falanga: Ci salveranno gli extraterrestri??????? Un Ufo ha disattivato 10 testate nucleari in una base militare: l'avvistamento e l… -