Gli spietati: e il grande Clint diventò regista di Serie A (Di venerdì 24 febbraio 2023) GLI spietati Iris ore 21 con Clint Eastwood, Gene Hackman, Richard Harris. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore e 11 minuti LA TRAMA In un villaggio del West un gruppo di brutali cowboys sfregia una prostituta. Le compagne della ragazza chiedono giustizia allo sceriffo locale, ma costui in cocca coi mandriani della regione, si dimostra propenso a lasciar correre. Allora le battone mettono una taglia sulla testa dei colpevoli. Presto da fuori arrivano i bounty killers. Lo sceriffo fa pestare a sangue tre di loro. Ma uno sopravvive al pestaggio e torna per uccidere. Eliminando lo sceriffo e la sua cricca. PERCHE' VEDERLO Perchè Clint Eastwood con questo film uscì definitivamente dal guscio (fino a quel momento il Clint regista era stato al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) GLIIris ore 21 conEastwood, Gene Hackman, Richard Harris. Regia diEastwood. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore e 11 minuti LA TRAMA In un villaggio del West un gruppo di brutali cowboys sfregia una prostituta. Le compagne della ragazza chiedono giustizia allo sceriffo locale, ma costui in cocca coi mandriani della regione, si dimostra propenso a lasciar correre. Allora le battone mettono una taglia sulla testa dei colpevoli. Presto da fuori arrivano i bounty killers. Lo sceriffo fa pestare a sangue tre di loro. Ma uno sopravvive al pestaggio e torna per uccidere. Eliminando lo sceriffo e la sua cricca. PERCHE' VEDERLO PerchèEastwood con questo film uscì definitivamente dal guscio (fino a quel momento ilera stato al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... benassi_mauro : @gigi52335676 Gene Hackman unodei più grandi. Oscar per Il braccio violento della legge e per Gli spietati e altre… - benassi_mauro : @AntonioArnolfo @GemmiVerter Soprattutto è diventato un grande regista. Alcuni suoi film sono delle perle, Mistic r… - Enzo97736396 : @AleStonata @AleStonata Lo so, dovete ancora arrivare Su iris, non è presente su superguidatv, c'è il film 'Gli s… - giuppa64 : @gigi52335676 Il Braccio violento della legge, La conversazione, Senza via di scampo, Gli spietati, Il socio, sono… - alessan53147263 : @gigi52335676 Assolutamente, non saprei scegliere un solo film, 'Mississipi burning' forse......o 'gli spietati'. -