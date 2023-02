Gli Spartani dopo il van gate: “Una congiura, vogliono far uscire uno di noi” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quello che è successo al Grande Fratello Vip 7 con il van gate e i microfoni staccati non sta facendo parlare solo il pubblico ma anche gli stessi concorrenti. Ieri sera, dopo la puntata con Alfonso Signorini, il gruppo degli Spartani si è riunito e ovviamente l’argomento è venuto fuori. Qualcuno di loro però ha avuto molto da ridire a tal proposito. Vediamo che hanno detto. Gli Spartani commentano i provvedimenti per il van gate, non ci stanno e si scagliano contro Antonino Spinalbese Gli Spartani, parlando tra di loro, hanno spiegato che non ci sono delle giustificazioni per quello che Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia hanno fatto all’interno del van. Sicuramente hanno sbagliato e per questo si sono beccati un doveroso provvedimento disciplinare ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quello che è successo al Grande Fratello Vip 7 con il vane i microfoni staccati non sta facendo parlare solo il pubblico ma anche gli stessi concorrenti. Ieri sera,la puntata con Alfonso Signorini, il gruppo deglisi è riunito e ovviamente l’argomento è venuto fuori. Qualcuno di loro però ha avuto molto da ridire a tal proposito. Vediamo che hanno detto. Glicommentano i provvedimenti per il van, non ci stanno e si scagliano contro Antonino Spinalbese Gli, parlando tra di loro, hanno spiegato che non ci sono delle giustificazioni per quello che Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia hanno fatto all’interno del van. Sicuramente hanno sbagliato e per questo si sono beccati un doveroso provvedimento disciplinare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancyLap : RT @giopix13: Sparando che questa televoto sarà utile per far abbassare un po' le arie degli spartani. Tiratevela di meno cari, non siete n… - marilinaspritz : RT @Gieffevip10: Il fatto che gli autori non volessero affossare gli spartani è testimoniato dal fatto che volevano punire solo quelli che… - Patty_OcchiBlu : RT @_soleilandia_: I Persiani che adesso vogliono fare la tregua con gli Spartani dicendo che manca 1 mese e vogliono viversela con serenit… - Vanessa60823484 : RT @gameoverrevoema: #gfvip caro affonso non riuscirai mai a dividere gli Spartani, loro se ne fottono dei vostri provvedimenti xké vi hann… - CaraStella15 : RT @lavitapensataa: ma quindi stanotte Tavassi e Daniele sono stati in confessionale insieme hanno probabilmente sentito la battuta e una v… -