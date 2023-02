Gli scout di Manziana 1 donano 22 colli di generi alimentari alla ProCiv di Cerveteri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cerveteri – “Ringrazio il Gruppo scout di Manziana 1 per l’importante donazione di generi alimentari e prodotti di prima necessità fatta nei giorni scorsi alla Protezione Civile Comunale della nostra città. Grazie a loro, potremo continuare nell’attività di distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà socio-economica della nostra città che già come amministrazione comunale assistiamo con regolarità”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri. “Pasta, pomodori pelati, succhi di frutta, prodotti per la colazione, prodotti per bambini, 22 colli di generi alimentari di prima necessità che il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha immediatamente iniziato a distribuire alle ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023)– “Ringrazio il Gruppodi1 per l’importante donazione die prodotti di prima necessità fatta nei giorni scorsiProtezione Civile Comunale della nostra città. Grazie a loro, potremo continuare nell’attività di distribuzione di pacchialle famiglie in difficoltà socio-economica della nostra città che già come amministrazione comunale assistiamo con regolarità”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di. “Pasta, pomodori pelati, succhi di frutta, prodotti per la colazione, prodotti per bambini, 22didi prima necessità che il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha immediatamente iniziato a distribuire alle ...

