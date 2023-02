Gli autori del GF Vip “censurano” Daniele: il retroscena su Martina non passa inosservato – VIDEO (Di venerdì 24 febbraio 2023) Finalmente al Grande Fratello Vip si è aperta una vera questione bollente: il van gate! Tavassi ha messo in discussione la sessualità di Daniele Dal Moro e lui, dopo la diretta, si è confidato con Antonella Fiordelisi svelando aspetti inediti della sua passata relazione con Martina Nasoni. Daniele svela retroscena inediti su Martina, gli autori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Finalmente al Grande Fratello Vip si è aperta una vera questione bollente: il van gate! Tavassi ha messo in discussione la sessualità diDal Moro e lui, dopo la diretta, si è confidato con Antonella Fiordelisi svelando aspetti inediti della suata relazione conNasoni.svelainediti su, gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppeprovenzano : Dunque, sarebbero stati identificati gli autori dell'aggressione #neofascista agli studenti di #Firenze in esponent… - SaveChildrenIT : ?Dall’inizio dell’escalation di violenza in #Ucraina, 438 bambini hanno perso la vita. Aiutaci a chiedere ai govern… - sbonaccini : Gravissimo ciò che è avvenuto a Sesto San Giovanni dove è stato vandalizzato il Monumento al Deportato e “disegnata… - brekbia : RT @Roberta76141653: Ma questi continuano a fare gli sbruffoni se la prendono con gli autori che l'hanno fatto per dividerli......al posto… - carmen_cupini : RT @narc_pat_cov: Le facce di 4 che stavano scherzando nel van !!! Tafalso a Daniele 'na' battuta de quele mie fratè ' daje a ride!!! Cre… -