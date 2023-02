"Gli anni bui del passato non devono più tornare". L'appello di Angelilli alla sinistra (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Abbiamo lanciato un forte appello alla sinistra: è necessaria una condanna condivisa di ogni forma di violenza, senza mai dimenticare che abbiamo avuto una storia di dolore che deve far parte della memoria collettiva della nostra nazione». Roberta Angelilli chiede a tutti di «abbassare i toni», e lo fa dopo aver riportato la corona di fiori in memoria di Paolo Di Nella, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1983, che era stata incendiata da un gruppo di ragazzi incappucciati. Un gesto simbolico di «pacificazione», dal momento che insieme alla delegazione di Fratelli d'Italia era presente anche l'assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor. L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, appena rieletta al Consiglio regionale del Lazio, dice di essere rimasta ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Abbiamo lanciato un forte: è necessaria una condanna condivisa di ogni forma di violenza, senza mai dimenticare che abbiamo avuto una storia di dolore che deve far parte della memoria collettiva della nostra nazione». Robertachiede a tutti di «abbassare i toni», e lo fa dopo aver riportato la corona di fiori in memoria di Paolo Di Nella, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1983, che era stata incendiata da un gruppo di ragazzi incappucciati. Un gesto simbolico di «pacificazione», dal momento che insiemedelegazione di Fratelli d'Italia era presente anche l'assessoreCultura del Comune di Roma Miguel Gotor. L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, appena rieletta al Consiglio regionale del Lazio, dice di essere rimasta ...

