Giulio Terzi | “Il conflitto in Ucraina è contro l’Europa”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È trascorso un anno dallo scoppio della guerra in. Il 24 febbraio 2022 le forze armate della Federazione Russa hanno invaso il territorio ucraino segnando una brusca escalation delrusso-ucraino in corso dal 2014. Il quadro continua a essere molto complicato: per saperne di più abbiamo intervistatodi Sant’Agata, senatore e presidente della Commissione Affari Europei del Senato. Come sta andando la situazione? In questo momento la situazione è quella che è stata tracciata dalla visita indel presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La sua presenza a Kiev ha avuto una grandissima importanza e ritengo che sia emblematica la foto che lo ritrae insieme al presidente ucraino Zelens’kyj, in piazza, davanti alla cattedrale di San Michele. Questo scatto è la dimostrazione ...