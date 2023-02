Giulia De Lellis criticata per la sua altezza alla Fashion Week di Milano. Lei: “Sono diversamente alta, me la vivo molto bene” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Sei alta un metro e un ca**o ma ndo vai co sto pantalone”. A leggere un commento di questo tipo la prima domanda che viene da farsi e che ormai da anni è sempre la stessa è “perché?“. “Cosa spinge qualcuno al body shaming?”. Un problema dilagante, lo sappiamo, che peggiora di giorno in giorno. Il commento di questo haters è stato fatto a Giulia De Lellis a proposito del look scelto dall’influencer per partecipare alla sfilata di Alberta Ferretti durante la Fashion Week milanese. L’influencer ha giustamente risposto: “Non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta quindi. Non credo che l’altezza possa limitare le persone in nessun modo. Me la vivo così bene ma così bene, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Seiun metro e un ca**o ma ndo vai co sto pantalone”. A leggere un commento di questo tipo la prima domanda che viene da farsi e che ormai da anni è sempre la stessa è “perché?“. “Cosa spinge qualcuno al body shaming?”. Un problema dilagante, lo sappiamo, che peggiora di giorno in giorno. Il commento di questo haters è stato fatto aDea proposito del look scelto dall’influencer per parteciparesfilata di Alberta Ferretti durante lamilanese. L’influencer ha giustamente risposto: “Non mi è mai importato di essere 1.65,quindi. Non credo che l’possa limitare le persone in nessun modo. Me lacosìma così, che ...

