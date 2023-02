Giroud: “Voglio restare al Milan, se De Ketelaere non si è sbloccato è colpa mia” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna a parlare Olivier Giroud e lo fa ai microfoni di Dazn, ospite della rubrica 1vs1 che è disponibile da oggi sull’app. L’attaccante rossonero ha fatto il punto sul mese di gennaio, periodo complicatissimo in casa rossonera: “Dopo il mese di gennaio avevamo bisogno di una partita per rialzarci. Lo abbiamo fatto contro Torino e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna a parlare Oliviere lo fa ai microfoni di Dazn, ospite della rubrica 1vs1 che è disponibile da oggi sull’app. L’attaccante rossonero ha fatto il punto sul mese di gennaio, periodo complicatissimo in casa rossonera: “Dopo il mese di gennaio avevamo bisogno di una partita per rialzarci. Lo abbiamo fatto contro Torino e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMazzara : Olivier #Giroud a @fedezille sul rinnovo: “Stiamo parlando per trovare un accordo. Voglio proseguire al #Milan e pe… - sportmediaset : Giroud: 'Voglio restare al Milan. De Ketelaere? Copla mia se non si è sbloccato' #giroud #milan - CHIKIDINHO : RT @DAZN_IT: 'Voglio che il Milan ritrovi fuoco e qualità' ?? ? Le diapositive del cuore? Spezia e Derby ?? 1vs1 Giroud è su #DAZN https://t… - RedBirdShanks : RT @DAZN_IT: 'Voglio che il Milan ritrovi fuoco e qualità' ?? ? Le diapositive del cuore? Spezia e Derby ?? 1vs1 Giroud è su #DAZN https://t… - CalcioNews24 : ???Obiettivi e futuro per #Giroud ?? -