Giroud | «Con l’Inter in Supercoppa la sconfitta più dolororsa»

Olivier Giroud ha parlato a DAZN della sua stagione al Milan, parlando del momento più doloroso vissuto finora. DERBY – Olvier Giroud è tornato a parlare della Supercoppa persa contro l'Inter 3-0: «La sconfitta più dolorosa è arrivata in Supercoppa perché c'era in palio un trofeo e avevo perso la finale del Mondiale poco prima. Ma penso che anche nel derby di andata. Voglio ritrovare questa qualità della nostra squadra, sappiamo che possiamo fare tanto ma vogliamo vivere questo tipo di partita».

