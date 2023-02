Giovani «on the road» per la prevenzione: il progetto bergamasco sbarca a Varese (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’iniziativa. La proposta dell’associazione socio-educativa bergamasca «Ragazzi On the road» è per la prima volta a Varese. Dal 3 al 5 marzo un gruppo di Giovani vivrà tre esperienze a fianco di Istituzioni, forze dell’ordine e soccorritori. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’iniziativa. La proposta dell’associazione socio-educativa bergamasca «Ragazzi On the» è per la prima volta a. Dal 3 al 5 marzo un gruppo divivrà tre esperienze a fianco di Istituzioni, forze dell’ordine e soccorritori.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : La proposta dell’associazione socio-educativa bergamasca «Ragazzi On the Road» è per la prima volta a Varese. Dal… - ItalyinAO : RT @cooperazione_it: Attraverso il rifinanziamento al programma 'Youth Entrepreneurship and Innovation' gestito dalla Banca Africana di Svi… - cooperazione_it : Attraverso il rifinanziamento al programma 'Youth Entrepreneurship and Innovation' gestito dalla Banca Africana di… - the_fourty : RT @MarcoRizzoPC: Chi ha una certa esperienza capisce che vogliono di nuovo creare una stagione da ‘strategia della tensione’ e da ‘opposti… - NegronPerdomo : RT @NuvolaDiSogni: ..entrambi eravamo giovani e spensierati,eravamo compagni come due stelle e come due nuvole. Due che fanno la stessa… -