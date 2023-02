Giorgio Gori ricorda Maurizio Costanzo: «Un vero amico, quando entrai in politica mi disse che ero matto» – L’intervista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Direttore di Canale 5 prima di fondare Magnolia e quindi entrare in politica e divenire sindaco di Bergamo, Giorgio Gori è stato tra i primi a commentare la morte di Maurizio Costanzo. «La scomparsa di Maurizio Costanzo mi addolora molto. Siamo stati amici, colleghi, e con me è sempre stato prodigo di consigli competenti e affettuosi. Un abbraccio a Maria e ai suoi figli», ha scritto. Come è nata la vostra amicizia?«Ci siamo conosciuti quando entrambi siamo transitati da Rete4 a Canale5. Lui era già una star, io ero un redattore che si occupava di telefilm. Di lì io sono diventato prima il vice di Roberto Giovaldi e poi ho preso il suo posto come responsabile del palinsesto delle tre reti. Ho cominciato a frequentarlo dall’89, e andavo spessissimo ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Direttore di Canale 5 prima di fondare Magnolia e quindi entrare ine divenire sindaco di Bergamo,è stato tra i primi a commentare la morte di. «La scomparsa dimi addolora molto. Siamo stati amici, colleghi, e con me è sempre stato prodigo di consigli competenti e affettuosi. Un abbraccio a Maria e ai suoi figli», ha scritto. Come è nata la vostra amicizia?«Ci siamo conosciutientrambi siamo transitati da Rete4 a Canale5. Lui era già una star, io ero un redattore che si occupava di telefilm. Di lì io sono diventato prima il vice di Roberto Giovaldi e poi ho preso il suo posto come responsabile del palinsesto delle tre reti. Ho cominciato a frequentarlo dall’89, e andavo spessissimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgio_gori : La scomparsa di #MaurizioCostanzo mi addolora molto. Siamo stati amici, colleghi, e con me è sempre stato prodigo d… - Massimo0769 : @giorgio_gori Un'altro schiavo dell'America e del pensiero unico... - GmTafalia66 : RT @CinziaFufy74: @giorgio_gori Più nazionalista per l'Ucraina che per l'Italia?? Buffone. Pagliaccio. Venduto. - GmTafalia66 : @CinziaFufy74 @giorgio_gori I fatti dicono questo. Dovrebbe essere cacciato a calci in culo dal paese e lo fanno Sindaco. - ErmannoKilgore : @giorgio_gori C’è già, è a Mosca. -