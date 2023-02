Giorgia Meloni nell’anniversario della guerra in Ucraina: “la Russia ha scioccato il mondo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giorgia Meloni nell’anniversario della guerra in Ucraina. In un videomessaggio ha detto la premier: “la Russia ha scioccato il mondo” A pochi giorni dalla sua visita a Kiev, Giorgia Meloni ritorna a parlare del conflitto in Ucraina e lo fa nel giorno del primo anniversario dell’invasione russa e lo fa con un videomessaggio postato sui social. Esordisce la Meloni: “Un anno fa la Federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina“. Poi continua la premier: “La Russia aveva già compiuto in passato aggressioni nei confronti dei propri vicini, non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)in. In un videomessaggio ha detto la premier: “lahail” A pochi giorni dalla sua visita a Kiev,ritorna a parlare del conflitto ine lo fa nel giorno del primo anniversario dell’invasione russa e lo fa con un videomessaggio postato sui social. Esordisce la: “Un anno fa la Federazione russa hailinvadendo l’“. Poi continua la premier: “Laaveva già compiuto in passato aggressioni nei confronti dei propri vicini, non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoDeLuca : Abbiamo ascoltato Giorgia Meloni promuovere una nuova politica di “forniture di armi”. Anziché produrre armi, diamo… - GuidoDeMartini : ?? GIORGIA MELONI PROMETTE SOSTEGNO ETERNO ALL’UCRAINA ?? Mi dispiace, non sono d’accordo all’invio di armi all’Ucrai… - MilkoSichinolfi : La bella lettera della dirigente scolastica di un liceo di Firenze rompe il muro del silenzio ipocrita e connivente… - ovunquetusiaaa : ma perché non è morta giorgia meloni - SoniaLaVera : RT @GuidoDeMartini: ?? GIORGIA MELONI PROMETTE SOSTEGNO ETERNO ALL’UCRAINA ?? Mi dispiace, non sono d’accordo all’invio di armi all’Ucraina.… -