Giorgi-Stephens stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Camila Giorgi sfiderà Sloane Stephens nei quarti di finale del WTA di Merida 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio. Nei primi due incontri giocati in Messico si è finalmente rivista una Camila in grado di esprimere un alto livello di gioco. La speranza è che sia di buon auspicio per un prosieguo di 2023 che possa riportarla verso posizioni di classifica più consone alle sue qualità. Tra l’azzurra e la prima semifinale stagionale c’è una Stephens che la marchigiana è stata in grado di battere quattro volte su quattro nei precedenti scontri diretti giocati su questa superficie, mentre l’unica sconfitta è arriva sul rosso del Roland Garros. Dati certamente significative che aiuteranno anche Camila a scendere in campo con la giusta dose di fiducia. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Camilasfiderà Sloanenei quarti di finale del WTA di, in programma dal 20 al 26 febbraio. Nei primi due incontri giocati in Messico si è finalmente rivista una Camila in grado di esprimere un alto livello di gioco. La speranza è che sia di buon auspicio per un prosieguo diche possa riportarla verso posizioni di classifica più consone alle sue qualità. Tra l’azzurra e la prima semifinale stagionale c’è unache la marchigiana è stata in grado di battere quattro volte su quattro nei precedenti scontri diretti giocati su questa superficie, mentre l’unica sconfitta è arriva sul rosso del Roland Garros. Dati certamente significative che aiuteranno anche Camila a scendere in campo con la giusta dose di fiducia. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

