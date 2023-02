Ginnastica artistica, Carlo Macchini domina la sbarra in Coppa del Mondo! D’Amato, Maggio ed Esposito in finale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le Fate non hanno deluso le aspettative nella seconda giornata di qualificazioni valide per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Alice D’Amato ha ribadito la propria qualità al corpo libero, dopo che ieri aveva firmato il miglior punteggio alle parallele asimmetriche: 13.466 (5.2 il D Score) per la 20enne genovese, che accede alla finale di domenica con il terzo riscontro da parte dei giudici. Eccellente rendimento anche da parte di Manila Esposito, che dopo aver primeggiato nel turno preliminare al volteggio è riuscita a staccare il quarto punteggio (13.333, 5.5 la nota di partenza) al quadrato. Le nostre portacolori andranno a caccia del podio, ma la concorrenza è molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le Fate non hanno deluso le aspettative nella seconda giornata di qualificazioni valide per la prima tappa delladel Mondo 2023 di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Aliceha ribadito la propria qualità al corpo libero, dopo che ieri aveva firmato il miglior punteggio alle parallele asimmetriche: 13.466 (5.2 il D Score) per la 20enne genovese, che accede alladi domenica con il terzo riscontro da parte dei giudici. Eccellente rendimento anche da parte di Manila, che dopo aver primeggiato nel turno preliminare al volteggio è riuscita a staccare il quarto punteggio (13.333, 5.5 la nota di partenza) al quadrato. Le nostre portacolori andranno a caccia del podio, ma la concorrenza è molto ...

