Ginevra Lamborghini dichiarazioni choc ricevo continuamente minacce di morte (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ginevra Lamborghini si trova a Milano come inviata di Chi Magazine per la settimana della moda.Pioggia di insulti e minacce di morte per Ginevra Lamborghini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ora impegnata con la Milano Fashion Week, è tornata sui social per denunciare pubblicamente i continui attacchi che riceve dagli hater. Il motivo? La Leggi su people24.myblog (Di venerdì 24 febbraio 2023)si trova a Milano come inviata di Chi Magazine per la settimana della moda.Pioggia di insulti ediper. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ora impegnata con la Milano Fashion Week, è tornata sui social per denunciare pubblicamente i continui attacchi che riceve dagli hater. Il motivo? La

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Pronti per un #GFVIPPARTY dall’atmosfera moooolto romantica?! ?? Tra gli ospiti avremo: Ginevra Lamborghini, Cristin… - giampieffe : Per me lei ha vinto TUTTO ?? Ginevra Lamborghini for ever ???????????????????? #gfvip - tendenzetv : Antonino: perché ieri sera è stato eliminato dal #gfvip. In studio è scattato il bacio con Ginevra Lamborghini ?? ??… - infoitcultura : Ginevra Lamborghini e le intimidazioni via social: «Ricevo continue minacce di morte» - CrescenzoFilo : RT @MikeleS03: 23 febbraio e ancora che rientra Ginevra Lamborghini dentro la casa del grande Fratello VIP #GfVip -