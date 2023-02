GF VIP, Oriana e Daniele in crisi: ‘Non sto più bene’, cosa è successo dopo la puntata di ieri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Al termine dell’ultima puntata del GfVip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto l’ennesima discussione. dopo alcune incomprensioni, il clima tra i due gieffini sembrava essere più rilassato ma alcune dichiarazioni e dubbi della modella venezuelana, avrebbero fatto innervosire l’ex tronista. La crisi tra Oriana e Daniele al GF VIP Oriana e Daniele piacciono molto ai telespettatori e ai fan del programma che hanno creato innumerevoli pagine che li sostengono sui social. Nei giorni scorsi sopra la casa è volato addirittura un aereo con dedica dai fan. Nella notte Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono confrontati nuovamente sulla loro relazione. La modella ha confessato all’ex tronista di non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Al termine dell’ultimadel GfVip,Marzoli eDal Moro hanno avuto l’ennesima discussione.alcune incomprensioni, il clima tra i due gieffini sembrava essere più rilassato ma alcune dichiarazioni e dubbi della modella venezuelana, avrebbero fatto innervosire l’ex tronista. Latraal GF VIPpiacciono molto ai telespettatori e ai fan del programma che hanno creato innumerevoli pagine che li sostengono sui social. Nei giorni scorsi sopra la casa è volato addirittura un aereo con dedica dai fan. Nella notteMarzoli eDal Moro si sono confrontati nuovamente sulla loro relazione. La modella ha confessato all’ex tronista di non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP preferito è... Oriana! #GFVIP - fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - GrandeFratello : Oriana di nuovo al centro delle critiche della Casa ?? #GFVIP - CorriereCitta : GF VIP, Oriana e Daniele in crisi: ‘Non sto più bene’, cosa è successo dopo la puntata di ieri - alessandrataban : RT @7Letitshine: Oriana sa come muoversi perfettamente,sa come creare nervosismo nelle altre persone,sa come provocare,sa come far litigare… -