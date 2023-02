Gf Vip, guerra tra Pamela Prati e Carmen Russo dietro le quinte: il retroscena svelato da Giovanni Ciacci (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra Carmen Russo e Pamela Prati ci sarebbe una guerra in corso. A svelare cosa sta accadendo tra le due showgirl è Giovanni Ciacci che ha rivelato lo scoop durante il collegamento con il GF... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Traci sarebbe unain corso. A svelare cosa sta accadendo tra le due showgirl èche ha rivelato lo scoop durante il collegamento con il GF...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Ucraina, un anno di guerra - - blogsicilia : #notizie #sicilia Guerra in Ucraina, si apre il fronte Transnistria - - marialetiziama9 : RT @SantaCinzia: C'è più giro di gente importante in una zona di guerra, dove arrivano p9snri e sorridenti facendo i tour, che nei luoghi d… - SantaCinzia : C'è più giro di gente importante in una zona di guerra, dove arrivano p9snri e sorridenti facendo i tour, che nei l… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ucraina, per 4 italiani su 10 la Nato entrerà direttamente in guerra - -