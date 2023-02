GF Vip | Edoardo Donnamaria svela le perversioni a letto con Antonella Fiordelisi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Cheednella Casa del Grande Fratello Vip 7 vivano l’intimità non è un segreto per nessuno. Anzi, la stessa influencer ha rivelato che lo fanno ogni notte. Ma stavolta a fare delle rivelazioni scottanti (e francamente anche un po’ inopportune) sui rapporti intimi della coppia è stato invece, che ne ha parlato una notte nel van conTavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. E proprio in questo frangente, il volto noto di Forum ha fatto sapere in che modo lui emettono pepe alle loro notti sotto le coperte. GF Vip 7,e le confidente ai tre amici “spartani” Come ben sa chi ha seguito l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 7, ...