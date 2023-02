GF Vip | Donnamaria confessa tutto | «Ho incontrato i miei genitori quando sono andata a votare Antonella a letto è»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @leggoit: GF Vip, Donnamaria confessa tutto: «Ho incontrato i miei genitori quando sono andata a votare. Antonella... - leggoit : GF Vip, Donnamaria confessa tutto: «Ho incontrato i miei genitori quando sono andata a votare. Antonella... - redazionerumors : [Trending now] Dopo giorni di seduzione, Edoardo Donnamaria è finalmente riuscito a strappare un bacio ad Antonella… - Latvcisidiverte : Gf vip 7; Chi vuoi salvare? Nikita Antonella Oriana Tavassi Nicole Micol Donnamaria ?? E tu chi vuoi salvare?… - zazoomblog : Busta nera al GF Vip: Signorini punisce gli Incorvassi ma Donnamaria stupisce e vuota il sacco - #Busta #Signorini… -

Provvedimento in arrivo per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia , colpevoli di aver volontariamente staccato i microfoni ambientali del van del 'Grande Fratello' , ma anche per Edoardoe Nicole Murgia , protagonisti di confidenze e frasi poco piacevoli nei confronti di altri concorrenti. Durante la trentaseiesima puntata del reality, in onda ...... le puntate in pillole Una serata speciale per 'Grande Fratello', con una puntata che potrebbe ... Poi Signorini si rivolge ad Antonella e. Viene mostrata una clip relativa alla scorsa ...

Gf Vip, Micol e il problema intimo di Edoardo Donnamaria: il dettaglio piccante leggo.it

Gf Vip: Edoardo Donnamaria sparla di Antonella Fiordelisi con gli spartani, ancora una volta c'entra Spinalbes leggo.it

"Grande Fratello Vip", la gelosia di Edoardo Donnamaria: "Il problema è Antonella, non Antonino" TGCOM

Grande Fratello Vip, Donnamaria: “Se uscisse Antonella, sarei felice” | Video Mediaset SuperGuidaTV

GF Vip, Donnamaria confessa tutto: «Ho incontrato i miei genitori quando sono andata a votare. Antonella a let leggo.it

Edoardo Tavassi, Micole Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono i protagonisti del van gate del GF Vip. Qualche notte fa i quattro si sono nascosti nel furgoncino hanno staccato ...Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si sa che in passato è stata fidanzata con Edoardo Donnamaria, ma la loro relazione è terminata dopo alcuni mesi. Attualmente, Micol è una concorrente del ...