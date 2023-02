“GF Vip 7” | violato il regolamento | seri provvedimenti per quattro vipponi

Leggi su tvzap

(Di venerdì 24 febbraio 2023) News Tv. Nulla sfugge all’occhio del “Grande Fratello Vip”. La puntata trasmessa ieri, 23 febbraio 2023, del reality show di Canale 5 si è aperta con una busta nera: Alfonso Signorini ha annunciato di avere un provvedimento per alcuni concorrenti che hannoil. Una notizia che ha colto di sorpresa i telespettatori: ecco cos’è successo nel loft di Cinecittà. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Oriana attacca il reality ma Antonino la zittisce subito Nelle battute iniziali dell’ultima puntata del “GF Vip 7” Alfonso Signorini ha rivelato al pubblico di avere una busta nera contenente un provvedimento disciplinare. Un fatto che non interesserebbe tutti i concorrenti, ma soltanto alcuni partecipanti che hannole regole del gioco. E si sa, la produzione è poco tollerante nei confronti di chi non ...