Gf Vip 7 | trentaseiesima puntata | eliminato Antonino Spinalbese | un provvedimento disciplinare punisce quattro Vipponi In nomination…

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è appena conclusa ladi Gf Vip 7. Il reality show come sempre condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ha intrattenuto il pubblico affezionato. In studio anche la presenza ormai fissa di Giulia Salemi che si è occupata della parte social del programma. Laè iniziata con il resoconto degli ultimi giorni soprattutto con l’ennesima lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia ultimamente sembra stia attraversando parecchi momenti di crisi e, ancora una volta, al centro delle loro discussioni c’è stato. Il romano ha visto un momento di confronto “segreto” tra la sua fidanzata e l’hairstylist. I due si sono confrontati in sauna circa il loro rapporto. Successivamente, gli uomini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip': eliminato Antonino, in sette vanno al televoto #gfvip #23febbraio #grandefratellovip… - IsaeChia : #GfVip 7, trentaseiesima puntata: eliminato Antonino Spinalbese, un provvedimento disciplinare punisce quattro Vipp… - fabiofabbretti : #GFVIP: una busta nera diventa protagonista! La cronaca della 36a puntata live qui ?? - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, trentaseiesima puntata - CIAfra73 : Live 23 febbraio 2023 · #GrandeFratelloVip 7, 36ª puntata. Il #GFVip continua, condotto da Alfonso Signorini, in ... -

Leggi Anche 'Grande Fratello7', le puntate in pillole Una serata speciale per 'Grande Fratello', con una puntata che potrebbe cambiare i destini della Casa. Alfonso Signorini apre l'appuntamento mostrando una busta nera preparata dal Grande Fratello per alcuni Vipponi che la scorsa notte si ...Il Grande Fratello7 torna stasera 23 febbraio 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nellapuntata è prevista un'eliminazione tra i concorrenti finiti al televoto, ovvero Antonella, ...

"Grande Fratello Vip", il racconto della trentaseiesima puntata TGCOM

GF Vip 7, diretta trentaseiesima puntata – Edoardo, Micol, Tavassi e Murgia sotto accusa per aver violato il r DavideMaggio.it

Gf Vip 7, le anticipazioni della trentaseiesima puntata Isa e Chia

Le anticipazioni della trentaseiesima puntata - Grande Fratello VIP ... Grande Fratello

"GF Vip", Antonino Spinalbese è l'eliminato della trentaseiesima puntata e riabbraccia Ginevra TGCOM

Antonino Spinalbese è l'eliminato della trentaseiesima puntata del "Grande Fratello Vip". L'hair-stylist perde il televoto con Nikita Pelizon, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi e dopo il verdetto ...Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e s ...